Даугавиньш: «Витязь» не может сушить игру в конце, надо играть умнее

Нападающий «Витязя» Каспарс Даугавиньш прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

«В третьем периоде мы вели в счёте, было много удалений, а в конце всего одно очко. Мы не можем сушить игру в конце, надо поумнее играть. Большинство хромает; мне кажется, всё дело в уверенности. Не то что мы не умеем, а есть какая-то суета, нужно быть спокойнее и увереннее, когда не получается, а то каждый сам за себя таскает шайбу», — цитирует Даугавиньша пресс-служба КХЛ.

Это шестое поражение подмосковного клуба в семи последних матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 28 ноября дома встретится с финским «Йокеритом», а «Динамо» 29 ноября в Ярославле — с местным «Локомотивом».