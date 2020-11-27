Агент Сергачёва: понимали, что «Тампа» не сможет подписать с Мишей долгосрочный контракт

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, высказался относительно нового контракта игрока с клубом. Срок соглашения рассчитан на три сезона.



«Мы понимали, что «Тампа» сейчас прижата к потолку зарплат, поэтому не сможет подписать с Мишей долгосрочный контракт. Это всё равно, что сражаться в битве, хотя заранее понимаешь, что не сможешь выиграть её на своих условиях. Поэтому говорить об этом не было смысла.



Заключать двухлетний контракт было невыгодно ни нам, ни команде. Поэтому срок в три сезона устроил идеально, и у нас с Мишей было мгновенное согласие. Этот вопрос мы решили с «Тампой» в первую же неделю после победы в Кубке Стэнли. Дальше разговор шёл только о сумме.



Я видел решительный настрой Миши остаться в «Тампе», и для меня это было очень важно. Самое главное, его стиль игры будет намного ярче продемонстрирован именно в «Лайтнинг», чем в любой другой команде лиги. Смысл в том, что в «Тампе» есть с кем играть хоккеисту, который умеет комбинировать на льду. Сергачёв как раз такой. Он с партнерами мыслит одинаково. И лидеры атаки приняли Мишу в свой круг единомышленников. Для нас этот момент был очень важен.



Но я сразу скажу, что у ограниченно свободного агента нет выбора. Обстоятельства зависели не от нас. Вопрос стоял только в том, чтобы подписать достойный выгодный контракт. А не в том, чтобы куда-то уйти. Такой вариант мы даже не обсуждали», – цитирует Гандлера пресс-служба НХЛ.

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