«Я уже тренируюсь!» Как комментаторы TSN учатся произносить имя Шакира Мухамадуллина

Комментаторы канадской телекомпании TSN устроили забавный спор в социальных сетях относительно самого трудного имени игрока для произношения в прямом эфире.
«Это имя — худший кошмар всех комментаторов!» — отметил в «Твиттере» комментатор Крис Эдвардс, приведя в качестве примера имя греческой баскетболистки Нэнси Панагиотопопулу Андрицопопулу.
«Просто произноси, как написано. И готовьтесь к тому, чтобы произносить имя проспекта «Нью-Джерси» Шакира Мухамадуллина на молодёжном чемпионате мира. На самом деле, это проще, чем кажется», — возразил другой обозреватель TSN Горд Миллер.
«Я уже тренировался это произносить! Мэк-эм-адуулин», — похвастался третий комментатор TSN Рэй Ферраро.
«Близко, но не совсем правильно. Ма-хэм-э-дуу-лин», — ответил Миллер.
Напомним, 18-летний защитник «Салавата Юлаева» является одним из кандидатов на попадание в финальный состав сборной России на молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне, который стартует через месяц.
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