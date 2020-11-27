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Источник: капитан юношеской сборной России Мирошниченко может перейти в «Авангард»

Источник: капитан юношеской сборной России Мирошниченко может перейти в «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

Один из самых талантливых хоккеистов России 2004 г. р. Иван Мирошниченко может продолжить карьеру в «Авангарде», информирует Sport24.

По информации издания, омский клуб планирует выкупить у «Витязя» права на форварда за сумму порядка 700 тыс. рублей. Если сделка состоится, победитель юношеских Олимпийских игр, который был на том турнире капитаном сборной России, планирует до конца сезона выступать за «Омских Ястребов».

Отмечается, что Мирошниченко собирался продолжить карьеру в одной из лиг Северной Америки, но не смог получить американскую визу. На юношеских Олимпийских играх Мирошниченко стал вторым бомбардиром турнира после Матвея Мичкова, который в межсезонье сменил систему «Локомотива» на СКА.

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