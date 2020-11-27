Экс-форварда «Витязя» и «Кузни» Коусала выгнали из «Пардубице» за употребление кокаина

Чешский нападающий Роберт Коусал, известный по выступлениям в КХЛ за подольский «Витязь» и новокузнецкий «Металлург», остался без клуба — его контракт с «Динамо» Пардубице, которое выступает в чешской Экстралиге, был расторгнут.
Поводом к этому стали результаты анализов крови, взятые полицией в середине ноября, когда Коусал управлял автомобилем. Выяснилось, что в крови форварда обнаружены следы кокаина. Патруль дорожной полиции остановил машину Коусала, когда тот нарушил предписывающие знаки, выезжая с территории АЗС.
Примечательно, что сам Коусал говорит об ошибке в тестировании и настаивает на том, что это был не кокаин, а марихуана. «Как только у нас на руках будет подтверждающая бумага, Роберт будет уволен. Марихуана — это тоже запрещённое вещество, и я не собираюсь идти на компромисс. Для него лучше, чтобы это была трава — пусть так, но для клуба тут ничего не меняется», — сказал владелец чешского клуба Петр Дедек.
В прошлом сезоне Коусал набрал за «Пардубице» 33 (10+23) очка в 43 матчах.
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