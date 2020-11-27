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ИИХФ подтвердила дисквалификацию семерых игроков за договорной матч в чемпионате Беларуси

ИИХФ подтвердила дисквалификацию семерых игроков за договорной матч в чемпионате Беларуси
Хоккей / Прочие турниры 0

Международная федерация хоккея подтвердила дисквалификацию семерых игроков за договорной матч в чемпионате Беларуси, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее временную дисквалификацию получили: Павел Боярчук, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Алексей Иванов, Сергей Шелег, Никита Устиненко и Александр Сырей, которые за незаконное вознаграждение повлияли на результат домашнего матча с «Могилёвом» (5:6) 22 ноября 2019 года. Дело хоккеистов было передано в Дисциплинарный совет ИИХФ для дальнейшего рассмотрения и применения санкций. Теперь санкции оставлены в силе.

Все игроки отстранены от участия во всех соревнованиях или мероприятиях, организованных ИИХФ по 30 июня 2022 года и прочих турнирах, организованные ассоциациями-членами ИИХФ и их членами, клубами, лигами до 31 мая 2021 года.

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