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Ближайшие домашние матчи «Автомобилиста» пройдут без зрителей

Ближайшие домашние матчи «Автомобилиста» пройдут без зрителей
Хоккей / КХЛ 0

Ближайшие домашние матчи “Автомобилиста” пройдут без зрителей, сообщается на официальном сайте екатеринбургского клуба.

«К нашему большому сожалению, за истекшую неделю санитарно-эпидемиологическая обстановка в нашей области не улучшилась. В связи с этим органы исполнительной власти Свердловской области, а также контролирующие органы не готовы дать согласие на дальнейший допуск владельцев абонементов на трибуны КРК «Уралец».

Наш клуб продолжит предпринимать все возможные шаги для того, чтобы наши болельщики как можно скорее воссоединились с командой на домашних матчах “Автомобилиста”. В связи с существующими ограничениями на ближайших матчах будет расширена авто фан-зона под открытым небом. Часть из вас уже успели оценить жаркую атмосферу на парковке у КРК “Уралец” за просмотром матча “Автомобилист” — “Торпедо” на большом экране 21 ноября.

Следите за изменениями в указе губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева и за новостями на наших официальных ресурсах. И главное – берегите себя!» — заявил директор «Автомобилиста» Максим Рябков.

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