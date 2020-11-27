И. Григоренко: даже если Сошникова не будет в «Салавате», свет клином на нём не сошёлся
Чемпион России 2008 года, обладатель Кубка Гагарина 2011 года Игорь Григоренко поделился мнением о возможном обмене из уфимского клуба нападающего Никиты Сошникова.
«Сошникова могут обменять из «Салавата»? Когда его обменяют, тогда можно будет о чём-то говорить. Даже если Сошникова не будет в «Салавате», свет клином на нём не сошёлся. У «Салавата» есть и молодые хоккеисты, которым можно доверять. Безусловно, Сошников — полезный игрок. Он хорошо отыграл в прошлом сезоне. А в текущем у него пошли травмы. Кроме того, Никита болел. Может быть, ему просто нужно время? А если обменяют, то что тут поделать… Такова жизнь хоккеиста. Не знаю, какой вариант продолжения карьеры станет для Никиты идеальным», — сказал Григоренко «Чемпионату».
«Салават» готовит обмен Сошникова. Он стал лучшим снайпером команды в прошлом сезоне
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