И. Григоренко: даже если Сошникова не будет в «Салавате», свет клином на нём не сошёлся

Чемпион России 2008 года, обладатель Кубка Гагарина 2011 года Игорь Григоренко поделился мнением о возможном обмене из уфимского клуба нападающего Никиты Сошникова.

«Сошникова могут обменять из «Салавата»? Когда его обменяют, тогда можно будет о чём-то говорить. Даже если Сошникова не будет в «Салавате», свет клином на нём не сошёлся. У «Салавата» есть и молодые хоккеисты, которым можно доверять. Безусловно, Сошников — полезный игрок. Он хорошо отыграл в прошлом сезоне. А в текущем у него пошли травмы. Кроме того, Никита болел. Может быть, ему просто нужно время? А если обменяют, то что тут поделать… Такова жизнь хоккеиста. Не знаю, какой вариант продолжения карьеры станет для Никиты идеальным», — сказал Григоренко «Чемпионату».