Никитин: не часто приходилось видеть голы в формате «три на шесть». Стечение обстоятельств

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:1).
«Мы начали хорошо, удачно реализовали тренерский запрос команды «Сочи». Думаю, что дальше равная игра была. В концовке мы удалениями не то что смазали её, но любой команде нельзя давать такие шансы. Но у нас Ларс Юханссон здорово сыграл. Для наших молодых ребят это хороший опыт, что надо играть до конца, потому что матч может перевернуться и можно как выиграть, так и проиграть.
Как такового разговора не было после «Сибири», все и так прекрасно всё понимали. В плане нацеленности на ворота не было особой накачки. С момента изобретения игры задача хоккея – забить, мы ничего не старались нового придумать.
Не часто, конечно, приходилось видеть голы в формате «три на шесть». Это стечение обстоятельств: Макс Шалунов хорошо сработал, заблокировал бросок и проявил своё мастерство, попал в ворота», – цитирует Никитина пресс-служба московского клуба.
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