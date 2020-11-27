Вудкрофт: в овертайме Горбунов показал, что он не только боец, но и классный мастер

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (4:3 ОТ).

«Мне не понравилось, как мы начали матч. Были немного уставшие эмоционально. Мы здорово сыграли в меньшинстве, что позволило оставаться в игре. В конце показали хороший характер, забили важный гол. Очевидно, что в овертайме Роман Горбунов показал, что он не только боец, но и классный мастер. Очень важная домашняя серия, в целом сыграли очень прилично, даже в поражении с ЦСКА», – цитирует Вудкрофта пресс-служба КХЛ.

Это шестое поражение подмосковного клуба в семи последних матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 28 ноября дома встретится с финским «Йокеритом», а «Динамо» 29 ноября в Ярославле — с местным «Локомотивом».