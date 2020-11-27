Ставровский — о пятом поражении подряд: переиграли ЦСКА в третьем периоде

Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (1:4). Это поражение стало пятым кряду для черноморского клуба.

«Да, мы снова проиграли, но позитивная вещь — хорошо действовали в третьем периоде, переиграли соперника; но опять не забили в большинстве. Да, ранние голы немного сломали нам игру, но ребята всё равно молодцы: перестроились, забили гол сразу после второй шайбы соперника. Но мастерство ЦСКА в завершении атак выше, и оно сказалось», — цитирует Ставровского пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с рижским «Динамо», а ЦСКА в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 28 ноября.