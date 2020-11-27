Афанасьев: ЦСКА настроился на 150 процентов, предыдущее поражение было очень неприятным

Нападающий ЦСКА Егор Афанасьев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (4:1).
«Второй период мы провели неудачно, но в третьем собрались и одержали хорошую победу… Да, перед игрой вспомнил о том, что единственный свой гол в КХЛ до этого забил именно «Сочи», и сразу настроился на второй. А если серьёзно — шайба просто удачно отлетела, мне удалось попасть в угол.
Вообще, мы настраивались на 150 процентов, потому что предыдущее поражение было очень неприятным, с таким счётом… Ребята были посерьёзнее, потому что от «Сибири» так получили. Вышли очень «голодными», — цитирует Афанасьева пресс-служба КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» дома встретится с рижским «Динамо», а ЦСКА в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 28 ноября.
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