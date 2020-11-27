Приглашение Лафренье на МЧМ-2021 остаётся в планах сборной Канады

Руководство молодёжной сборной Канады продолжает надеяться, что сможет заполучить в своё распоряжение первого номера драфта-2020 Алексиса Лафренье. На данный момент форвард, который был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс», остаётся в Нью-Йорке, где готовится начать свой первый сезон в НХЛ. Но даты начала регулярного чемпионата НХЛ до сих пор не определены, и при определённых условиях Лафренье может сыграть за молодёжную сборную.

«Сложившаяся ситуация не снижает наших шансов заполучить Лафренье. В настоящее время он находится в Нью-Йорке и если решит присоединиться к сборной, то обязан пройти 14-дневный карантин. Мы всё ещё ведём переговоры и рассмотрели несколько вариантов», — отметил вице-президент федерации хоккея Канады Скотт Сэлмонд в интервью TVA Sports.

Напомним, что для того, чтобы Лафренье смог сыграть на МЧМ, необходимо разрешение руководства «Рейнджерс». По действующим правилам добавление любого игрока в состав сборных на МЧМ невозможно после 6 декабря.