«Салават Юлаев» обменяет Сошникова в ЦСКА на Науменкова

«Салават Юлаев» согласовал с ЦСКА обмен нападающего Никиты Сошникова, сообщает Metaratings.ru. В обратном направлении проследует защитник «армейцев» Михаил Науменков.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и сделав 13 результативных передач при показателе полезности «-10» и шести минутах штрафного времени. Российский нападающий является худшим игроком в своей команде по полезности.

В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 58 матчей, в которых набрал 48 (27+21) очков, став лучшим снайпером в составе уфимской команды. Сошников на шесть шайб опередил ближайшего преследователя Теэму Хартикайнена.

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