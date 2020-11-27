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«Салават Юлаев» обменяет Сошникова в ЦСКА на Науменкова

«Салават Юлаев» обменяет Сошникова в ЦСКА на Науменкова
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» согласовал с ЦСКА обмен нападающего Никиты Сошникова, сообщает Metaratings.ru. В обратном направлении проследует защитник «армейцев» Михаил Науменков.

В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и сделав 13 результативных передач при показателе полезности «-10» и шести минутах штрафного времени. Российский нападающий является худшим игроком в своей команде по полезности.

В минувшем регулярном чемпионате Никита провёл 58 матчей, в которых набрал 48 (27+21) очков, став лучшим снайпером в составе уфимской команды. Сошников на шесть шайб опередил ближайшего преследователя Теэму Хартикайнена.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

В КХЛ готовится главный обмен сезона! Сошников больше не хочет оставаться в «Салавате»
Инициатива по сделке исходит от самого игрока, а виноватых в этой истории нет.
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