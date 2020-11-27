Нападающий московского «Динамо» Брюквин выбыл до середины декабря

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин получил травму в матче регулярного чемпионата КХЛ с ярославским «Локомотивом» (4:3 ОТ). 25-летний хоккеист выбыл до середины декабря.

«К сожалению, после игры с «Локомотивом» пополнился и динамовский лазарет. До середины декабря бело-голубым не сможет помочь Владимир Брюквин. По-прежнему в списке травмированных значатся Михаил Григорьев, Тему Пулккинен и Иван Игумнов», — говорится в сообщении клуба.

Брюквин в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 18 матчах, отметившись 5 (1+4) результативными баллами при показателе полезности "+4" и 6 минутах штрафного времени.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 28 ноября дома встретится с хабаровским «Амуром».