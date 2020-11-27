«Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь»: опубликованы составы команд

«Куньлунь Ред Стар» и «Сибирь» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подмосковье на стадионе «Арена-Мытищи». Встреча состоится сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск.
«Куньлунь Ред Стар»:
Шикин (Смит);
Мёрфи — Шустр, Спенсер Фу — Николишин — Паркер Фу;
Челиос — Спроул, Лещенко — Локхарт — Торопченко;
Балдаев — Лёфквист, Шинкарук — Уэллман — Вонг;
Стариков, Баканов, Бондра — Верек — Монахов.
«Сибирь»:
Сятери (Ахметов);
Йокипакка — Демидов, Йормакка — Руохомаа — Пуустинен;
Гуркин — Ермаков, Ли — Романцев — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Шаров — Саюстов — Чесалин;
Ефремов — Дубакин, Шашков — Комаров — Коротков.
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