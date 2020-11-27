«Куньлунь Ред Стар» — «Сибирь»: опубликованы составы команд

«Куньлунь Ред Стар» и «Сибирь» опубликовали составы на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Подмосковье на стадионе «Арена-Мытищи». Встреча состоится сегодня, 27 ноября, начало — в 19:30 мск.

«Куньлунь Ред Стар»:

Шикин (Смит);

Мёрфи — Шустр, Спенсер Фу — Николишин — Паркер Фу;

Челиос — Спроул, Лещенко — Локхарт — Торопченко;

Балдаев — Лёфквист, Шинкарук — Уэллман — Вонг;

Стариков, Баканов, Бондра — Верек — Монахов.

«Сибирь»:

Сятери (Ахметов);

Йокипакка — Демидов, Йормакка — Руохомаа — Пуустинен;

Гуркин — Ермаков, Ли — Романцев — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Шаров — Саюстов — Чесалин;

Ефремов — Дубакин, Шашков — Комаров — Коротков.

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