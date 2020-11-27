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Магнитогорский «Металлург» отыгрался с 1:4 и победил «Нефтехимик»

Магнитогорский «Металлург» отыгрался с 1:4 и победил «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (1:2, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Самыми результативными игроками встречи стали нападающие «Металлурга» Андрей Чибисов (2+1) и Сергей Мозякин (1+2). По два очка в составе «Нефтехимика» набрали Андрей Чивилёв (1+1) и Булат Шафигуллин (0+2).

Магнитогорский клуб прервал серию из трёх поражений кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с челябинским «Трактором», а «Металлург» в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо». Обе встречи состоятся 29 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2020, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Гудачек (Костицын, Бикмуллин) – 04:59' (5x5)   0:2 Абросимов (Чивилёв, Шафигуллин) – 12:38' (5x5)   1:2 Мозякин (Нестрашил) – 17:42' (5x4)   1:3 Хайруллин – 25:01' (5x4)   1:4 Чивилёв (Буцаев, Шафигуллин) – 30:04' (5x5)   2:4 Бек (Мозякин, Яковлев) – 32:05' (5x4)   3:4 Яковлев (Чибисов, Николаев) – 33:52' (5x5)   4:4 Нестрашил (Бек, Мозякин) – 51:29' (5x4)   5:4 Чибисов (Пашнин) – 55:19' (5x5)   6:4 Чибисов (Плотников, Расмуссен) – 58:17' (5x5)
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