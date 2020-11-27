Магнитогорский «Металлург» отыгрался с 1:4 и победил «Нефтехимик»

«Металлург» обыграл нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 6:4 (1:2, 2:2, 3:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Самыми результативными игроками встречи стали нападающие «Металлурга» Андрей Чибисов (2+1) и Сергей Мозякин (1+2). По два очка в составе «Нефтехимика» набрали Андрей Чивилёв (1+1) и Булат Шафигуллин (0+2).

Магнитогорский клуб прервал серию из трёх поражений кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с челябинским «Трактором», а «Металлург» в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо». Обе встречи состоятся 29 ноября.