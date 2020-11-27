Буцаев: должны «поблагодарить» некоторых игроков, что позволили «Металлургу» добыть 2 очка

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:6).

«Мы должны «поблагодарить» некоторых наших игроков за то, что они дали возможность сопернику добыть два очка. Эмоции захлёстывают, больше ничего не буду говорить. Из хорошо складывавшегося матча мы подарили два очка сопернику.

У «Нефтехимика» худшее меньшинство в КХЛ? Хочу отметить, что у Магнитогорска хорошее большинство. Нужно хитрить и заставлять соперника ошибаться. Не надо удаляться и зарабатывать дешёвые удаления. Они сегодня сыграли ключевую роль.

Видимо, у нас недостаточно физических кондиций. График у нас напряжённый, будем уделять всем моментам больше внимания. Напоследок хочу отметить, что у многих присутствует «я ещё сегодня не забил», такое бывает в молодёжном хоккее. У нас есть ребята, которые только сегодня начали играть в КХЛ», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.