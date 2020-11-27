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И. Воробьёв: у «Магнитки» сработало большинство, у Мозякина был кураж

И. Воробьёв: у «Магнитки» сработало большинство, у Мозякина был кураж
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (6:4).

«Пропустили дешёвые голы, но на характере вытащили матч, ребята молодцы! Такие игры выкладываются с характером. Мы долго играли в три звена, поменяли все звенья. Не было в заявке Швырёва? У него есть небольшая травма. Большинство? Согласен, оно сработало. Мы сегодня шесть раз забили, это для нас очень позитивно, так как ранее много бросали, но не могли найти путь, чтобы забить.

Стабильность в игре? Надо идти от игры к игре. Посмотрим, что и как дальше получится. У Гриши Дронова пока не всё в порядке со здоровьем. У Сергея Мозякина сегодня был и кураж, и, надеюсь, он втянулся в сезон», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Магнитогорский «Металлург» отыгрался с 1:4 и победил «Нефтехимик»
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