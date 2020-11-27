«Куньлунь» — «Сибирь»: Лёфквист получил травму и покинул лёд на носилках

«Куньлунь Ред Стар» и «Сибирь» в эти минуты в подмосковных Мытищах проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился первый период, счёт ─ 0:0.
В середине первого периода защитник хозяев Сэм Лёфквист получил травму. За воротами «Сибири» произошло столкновение с участием Лёфквиста, Алексея Торопченко и защитника гостей Ефима Гуркина, после которого игрок обороны китайского клуба остался лежать на льду. Его унесли с площадки на носилках.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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