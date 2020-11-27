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«Куньлунь» — «Сибирь»: голкипер гостей Харри Сятери пропустил гол с нулевого угла

«Куньлунь» — «Сибирь»: голкипер гостей Харри Сятери пропустил гол с нулевого угла
Хоккей / КХЛ 0

«Куньлунь Ред Стар» и «Сибирь» в эти минуты в подмосковных Мытищах проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился второй период, счёт ─ 1:0 в пользу подопечных Алексея Ковалёва.

Автором единственного гола стал защитник «Куньлуня» Лев Стариков. Он застал врасплох голкипера «Сибири» Харри Сятери броском с нулевого угла. Это дебютный гол 20-летнего хоккеиста в КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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