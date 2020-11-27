Заварухин: «Сибири» не хватило чернового, «грязного» гола

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (0:1).
«Знали, что у соперника была серия поражений и соответственно настраивали ребят на тяжёлую игру. Имели хорошие шансы и сравнять счёт, и выйти вперёд. Но лучше всех сыграл вратарь соперника, отразивший сегодня около 50 бросков. А нам не хватило чернового, «грязного» гола. Будем разбираться, в чём причина того, что не забили ни разу. Может быть, не хватило свежести», — приводит слова Заварухина пресс-служба лиги.
Китайский клуб прервал серию из девяти поражений кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 29 ноября дома встретится с омским «Авангардом», а «Сибирь» 1 декабря в Новосибирске — со «Спартаком».
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