Матч «Северсталь» — «Спартак» пройдёт без зрителей

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» — «Спартак», который запланирован на 11 декабря, пройдёт без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба в «Твиттере».

«Согласно постановлению правительства Вологодской области от 26 ноября проведение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением зрителей запрещено. Матч 11 декабря пройдёт без зрителей», — говорится в сообщении.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.