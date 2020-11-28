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Демидов: всё по плану, начинаю включаться в игру «Сибири»

Демидов: всё по плану, начинаю включаться в игру «Сибири»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник новосибирской «Сибири» Николай Демидов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (0:1).

«Хорошая игра, но мы не использовали множество своих моментов. Если говорить о качестве бросков – лично я, наверное, уже на фоне усталости бросал в некоторых моментах. Плюс – соперник хорошо перекрывал броски. Что касается моей игры – всё по плану, начинаю включаться. Немного не везёт, но ребята поддерживают», — приводит слова Демидова пресс-служба лиги.

Китайский клуб прервал серию из девяти поражений кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 29 ноября дома встретится с омским «Авангардом», а «Сибирь» 1 декабря в Новосибирске — со «Спартаком».

«Куньлунь» прервал серию из девяти поражений, дома обыграв «Сибирь»
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