Шикин: «Куньлунь» исправил нелепые ошибки в обороне. И это принесло результат
Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Дмитрий Шикин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:0).
«Хорошая игра стала следствием того, что мы наработали. Не хватало простоты, самоотдачи, в каких-то моментах более умных решений. Много говорили об этом, много работали, и вот сегодня многое получилось. Спасибо ребятам за то, что помогали мне. Вся команда билась. Можно говорить о том, что мы исправили нелепые ошибки в обороне, которые совершали раньше. И это принесло результат», — приводит слова Шикина пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» 29 ноября дома встретится с омским «Авангардом», а «Сибирь» 1 декабря в Новосибирске — со «Спартаком».
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