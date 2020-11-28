Лебрюн: предлагаю НХЛ использовать старые названия дивизионов
Известный североамериканский обозреватель телеканала TSN Пьер Лебрюн предложил Национальной хоккейной лиге использовать стары названия дивизионов в сезоне-2020/2021.
«Предложил это НХЛ и надеюсь, что лига не проигнорирует меня, как обычно. Если план действительно состоит в том, чтобы провести сезон-2020/2021 в четырёх изменённых дивизионах с играми только в этих дивизионах, давайте вернём для них имена Адамса, Патрика, Норриса и Смайта. Почему бы и нет?
Если собираемся провести плей-офф по дивизионам, а это, слышал, сейчас является ведущим вариантом, можно с таким же успехом вернуться к названиям дивизионов, когда в НХЛ всё ещё были настоящие плей-офф дивизионов», — приводит слова Лебрюна The Athletic.
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