Вайсфельд: Сошников — известный игрок, это приличный актив. Почему бы его и не обменять?

Бывший генменеджер клубов КХЛ, комментатор КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд прокомментировал информацию, что «Салават Юлаев» готовит обмен лучшего снайпера команды в прошлом сезоне нападающего Никиты Сошникова.
«Посмотрите, где Сошников сейчас играет — в третьем-четвёртом звене. Нерационально там использовать лучшего снайпера команды. Как ни странно, Никита сейчас уфимцам не очень-то и нужен. В первом звене доминируют Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен, которые прекрасно справляются с ролью лидеров команды. Дальше идут Кадейкин и Кугрышев… А использовать хорошего бомбардира в более низших тройках смысла уже нет.
С другой стороны, Сошников — известный игрок, приличный актив. Если уфимцам за него предложат не «мешок шайб», а что-то серьёзное, то почему бы его и не обменять. Гретцки четыре раза меняли! Так почему Сошникова нельзя? Вопрос — на что.
Где «Салават Юлаев» нуждается в усилении? Возможно, в обороне. Но не знаю, какие соображения у руководства клуба. Возможно, их всё устраивает. Вратарскую бригаду, наверное, нет смысла менять, там всё нормально. Да, Метсола не играет так сильно, как два года назад. Но там Тарасов вполне справляется с ролью дублёра. Зря только Даниил в прошлом сезоне уезжал в Финляндию вместо того, чтоб играть в Уфе. Это было ошибкой», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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