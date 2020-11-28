Гандлер: теперь Сергачёву осталось завоевать золото Олимпиады

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, поделился мнением о российском игроке.
«Не забывайте, что Миша кроме Кубка Стэнли завоевал Мемориальный кубок. Это главная награда юниорских канадских лиг, и такой дубль встретишь очень редко, особенно когда игроку всего 22 года. Теперь осталось завоевать золото Олимпиады. Это был бы прекрасный хет-трик. Не говорю про чемпионат мира, куда приезжают те, кто вылетел из плей-офф НХЛ. Речь о турнирах, в которых все возможные участники играют со старта и где ты становишься чемпионом.
В чем выражается потенциал Сергачёва? Большинство думает, что в том, сколько очков он может набрать. Но ценность защитника определяется множеством факторов, например уважение в раздевалке, доверие тренера, чувство собственного достоинства… Это зависит от того, как обращаешься с шайбой, как используешь партнеров, как защищаешь ворота и выводишь шайбу из своей зоны», — приводит слова Гандлера «Матч ТВ».
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