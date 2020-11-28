Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Йокерит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гандлер: теперь Сергачёву осталось завоевать золото Олимпиады

Гандлер: теперь Сергачёву осталось завоевать золото Олимпиады
Хоккей / НХЛ 0

Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва, поделился мнением о российском игроке.

«Не забывайте, что Миша кроме Кубка Стэнли завоевал Мемориальный кубок. Это главная награда юниорских канадских лиг, и такой дубль встретишь очень редко, особенно когда игроку всего 22 года. Теперь осталось завоевать золото Олимпиады. Это был бы прекрасный хет-трик. Не говорю про чемпионат мира, куда приезжают те, кто вылетел из плей-офф НХЛ. Речь о турнирах, в которых все возможные участники играют со старта и где ты становишься чемпионом.

В чем выражается потенциал Сергачёва? Большинство думает, что в том, сколько очков он может набрать. Но ценность защитника определяется множеством факторов, например уважение в раздевалке, доверие тренера, чувство собственного достоинства… Это зависит от того, как обращаешься с шайбой, как используешь партнеров, как защищаешь ворота и выводишь шайбу из своей зоны», — приводит слова Гандлера «Матч ТВ».

Агент Сергачёва: понимали, что «Тампа» не сможет подписать с Мишей долгосрочный контракт
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020