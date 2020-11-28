Николишин: у московского «Динамо» так и не решена проблема второго звена

Чемпион мира, бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился мнением о московском «Динамо» и ярославском «Локомотиве».

«Все матчи «Динамо» и «Локомотива» в этом сезоне «качельные». Каждый раз видим и плюсы, и минусы обеих команд, которые пока не позволяют им бороться за первые места. Для Ярославля поражение в Москве получилось очень тяжёлым. Два с половиной периода команда контролировала игру, но в концовке просто рассыпалась. Забыть такой сбой будет непросто.

Чего «Динамо» и «Локомотиву» пока не хватает для борьбы за чемпионство? Если говорить о московском клубе, то там так и не решена проблема второго звена. Соперники тратят большие усилия — и игровые, и кадровые, чтобы закрыть тройку Шипачёва, в таких условиях у второго звена руки развязаны, оно обязано решать на регулярной основе. Но пока этого не получается, хотя Линдберг, Пулккинен и Тарасов — мастера. Значит, есть какой-то внутрикомандный сбой.

В «Локомотиве» не нравится, что игра команды легко прогнозируется, она едет по рельсам. Обученность, системность — это хорошо, но результат в решающие моменты делают креативщики, звезды, если хотите, бунтари. Вот с этим у команды проблемы», — приводит слова Николишина Russia-Hockey.ru.