Вайсфельд: Яшкин играет очень продуктивно. Сейчас он выходит на свой оптимальный уровень

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал награждение форварда московского «Динамо» Дмитрия Яшкина призом «Золотая клюшка», который вручают самому ценному игроку регулярного чемпионата.

«Оправдывает ли форвард «Динамо» титул в нынешнем чемпионате? По-моему, вполне. Конечно, есть люди не менее ценные для своих команд, например партнёр Яшкина по «Динамо» Вадим Шипачёв. Но и Дмитрий этого титула вполне достоин, у лиги были все основания вручить ему этот приз. Тут всё логично.

Что касается сезона нынешнего, Яшкин лидирует в гонке снайперов, значит, оправдывает свою полезность. Возможно, у него в начале чемпионата было не так много результативных передач, как в прошлом. Посмотрим на недавнюю игру «Динамо» с «Локомотивом», где бело-голубые в концовке отыгрались с 0:3. У Дмитрия в том матче три голевых паса. Хотя по амплуа он в первую очередь финишёр атак, а не плеймейкер.

Яшкин играет очень продуктивно и, по-моему, как раз сейчас выходит на оптимальный уровень. Нужна ли хорошему снайперу ещё и силовая борьба, в которой он также явный лидер КХЛ? Тут многое зависит от комплекции и физических данных форварда. Если ты Гранлунд, зачем тебе толкаться? А Яшкин — большой и мощный.

Бывает, что большие игроки свою мощь не используют и этим обедняют собственный арсенал. А Дмитрий силовые приёмы выполняет очень здорово. Ведь некоторые игроки бьют соперника словно подушкой. Вроде разогнался, столкнулся, и отлетели друг от друга, как воздушные шарики. А Яшкин бьёт как кувалдой, словно прибивает. Михаил Пашнин — то же самое, очень жёстко бьёт. Так что они правильно делают, что идут в силовую борьбу при каждом удобном случае», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».