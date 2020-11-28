Викстранд: Квартальнов — хороший тренер. У него есть собственная система, большой опыт
Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд поделился мнением о главном тренере казанского клуба Дмитрии Квартальнове.
«Хороший тренер. Он хочет, чтобы все хоккеисты показывали свою лучшую игру. У него есть собственная система, большой опыт. У меня лично нет никаких проблем в работе с Квартальновым.
Чувствуем ли силы побороться за Кубок Гагарина? Впереди ещё половина чемпионата, ещё рано что-то загадывать. Но у нас отличная команда, мы хотим выиграть Кубок Гагарина и будем делать для этого всё», — приводит слова Викстранда Allhockey.Ru.
«Ак Барс» — лидер Восточной конференции. В 31 матче регулярного чемпионата КХЛ казанский клуб одержал 21 победу, набрав 46 очков.
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Квартальнов прокомментировал безголевую серию Кормье. Он не забивает уже 15 матчей подряд
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