Викстранд: Квартальнов — хороший тренер. У него есть собственная система, большой опыт

Защитник «Ак Барса» Микаэль Викстранд поделился мнением о главном тренере казанского клуба Дмитрии Квартальнове.

«Хороший тренер. Он хочет, чтобы все хоккеисты показывали свою лучшую игру. У него есть собственная система, большой опыт. У меня лично нет никаких проблем в работе с Квартальновым.

Чувствуем ли силы побороться за Кубок Гагарина? Впереди ещё половина чемпионата, ещё рано что-то загадывать. Но у нас отличная команда, мы хотим выиграть Кубок Гагарина и будем делать для этого всё», — приводит слова Викстранда Allhockey.Ru.

«Ак Барс» — лидер Восточной конференции. В 31 матче регулярного чемпионата КХЛ казанский клуб одержал 21 победу, набрав 46 очков.

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