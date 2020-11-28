Никита Сошников не попал в состав «Салавата Юлаева» на матч со СКА

«Салават Юлаев» и СКА объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Уфе. Встреча состоится сегодня, 28 ноября. Начало — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В состав уфимского клуба не попал нападающий Никита Сошников. Сообщалось, что «Салават Юлаев» согласовал его обмен в ЦСКА на защитника Михаила Науменкова.

«Салават Юлаев»:

Тарасов (Скрынник);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Бирюков — Коледов, Кугрышев — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Семёнов, Амиров — Воробьёв — Башкиров;

Мухамадуллин, Пименов, Солодухин — Картаев — Хохряков.

СКА:

Самонов (Хелльберг);

Белов — Антипин, Марченко — Морозов — Аалтонен;

Фантенберг — Ожиганов, Володин — Вей — Бурдасов;

Галенюк — Токранов, Ткачёв — Кемппайнен — Кетов;

Хафизуллин, Хуснутдинов, Грошев — Швец-Роговой — Старков.