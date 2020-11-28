Рижское «Динамо» расторгло контракт с защитником Морганом Эллисом

Рижское «Динамо» по обоюдному согласию сторон расторгло контракт с защитником Морганом Эллисом, информирует официальный сайт латвийского клуба.
В нынешнем сезоне 28-летний канадец в 17 матчах набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-12» и 4 минутах штрафного времени.
В 2010 году Эллис был выбран «Монреаль Канадиенс» в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 117-м номером. В Национальной хоккейной лиге защитник сыграл всего три матча, проводя большую часть времени в АХЛ. В Европе Эллис выступал в Швеции за «Шеллефтео» и «Фэрьестад», а последний сезон провёл в немецком «Кельнер Хайе». За этот клуб Морган в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 34 (12+22) очка и вошёл в топ-5 результативных защитников лиги. В плей-офф выходил на лёд в 11 встречах и записал в актив четыре голевые передачи.
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