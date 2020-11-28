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«Салават Юлаев» — СКА: Маннинен продлил результативную серию в КХЛ до 7 матчей

«Салават Юлаев» — СКА: Маннинен продлил результативную серию в КХЛ до 7 матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» в Уфе принимает петербургский СКА (2:0, завершился первый период).

На 3-й минуте периода первую шайбу хозяев забросил нападающий Маркус Гранлунд. Ему ассистировали Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен. Таким образом, Маннинен продлил результативную серию в КХЛ до семи матчей. В 27 матчах регулярного чемпионата финский хоккеист набрал 23 (9+14) очка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

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