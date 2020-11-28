Вайсфельд: игроки «Трактора» знают — система Гатиятулина работает. Это ведь очень важно

Бывший генменеджер клубов КХЛ, эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд прокомментировал выступление «Трактора» в нынешнем сезоне. Челябинский клуб занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка в 30 матчах.
«У успешного выступления «Трактора» в нынешнем сезоне есть две причины. И возвращение Гатиятулина — вторая из них. А на первом месте — усиление состава. Всё-таки селекция у челябинского клуба в этом году более логичная, чем в прошлом.
В команду пришли два известных форварда — Сергей Калинин и Алексей Бывальцев, плюс там очень приличные иностранцы. Но главное, что 23-летний вратарь Федотов очень здорово прибавил. Вот это очень приятный и неожиданный бонус для «Трактора». Иван наверняка рассматривался изначально как второй голкипер в команде. А получается, что он чеха Романа Вилла переиграл. У Федотова процент отраженных бросков сейчас вообще лучший в КХЛ.
Что касается Гатиятулина, то у этого тренера есть четкая система, по которой он работает. Тем более что она уже проверена в «Тракторе». Ведь Анвар Рафаилович три года назад доходил с челябинцами до финала конференции, имея тогда далеко не самый сильный состав на Востоке.
Это ведь тоже очень важно. Мало иметь систему, игроки должны в нее верить. Это же как визит к врачу. Если ты ему не веришь, никогда и не вылечишься. А Гатиятулин с «Трактором» добивался успеха. Поэтому игроки знают — его система работает», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».
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