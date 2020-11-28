Iltalehti: Россия не пустила в страну четырёх здоровых хоккеистов «Йокерита»

Обозреватель финского издания Iltalehti Пекка Ялонен прокомментировал отсутствие четырёх основных хоккеистов «Йокерита» в выездном матче с нижегородским «Торпедо» (2:3).



«Россия не пустила к себе в страну здоровых хоккеистов. КХЛ заставляет иностранные команды играть в страдающей от коронавируса стране, но закрывает въезд для тех, кто здоров. В матче «Йокерита» с нижегородским «Торпедо» у «шутов» отсутствовали защитник Давид Скленичка, а также нападающие Антти Пильстрём, Петер Регин и Вели-Матти Савинайнен. Все четверо здоровы, но им не разрешили поехать в выездное турне из-за российских критериев въезда по коронавирусу. Россия — одна из худших стран мира с точки зрения коронавирусной инфекции и смертности от неё. В этом сезоне у «Йокерита» диагностировано 22 заболевших, все они заболели после поездок в Россию», — отметил Ялонен.

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