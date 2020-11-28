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СКА отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

СКА отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одержал победу над «Салаватом Юлаевым»
Хоккей / КХЛ 0

Санкт-петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов. Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Валерия Брагина.

На третьей минуте матча Маркус Гранлунд с передач Теэму Хартикайнена и Сакари Маннинена вывел хозяев вперёд. В конце первого периода Родион Амиров увеличил преимущество уфимцев. Ему ассистировал Михаил Воробьёв. На четвёртой минуте второго игрового отрезка Антон Бурдасов с передачи Данилы Галенюка сократил отставание. В середине третьего периода Йоонас Кемппайнен сравнял счёт. Победный буллит реализовал Кирилл Марченко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2020, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 3
Б
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Гранлунд (Хартикайнен, Маннинен) – 02:44' (5x5)   2:0 Амиров (Воробьёв) – 17:03' (5x5)   2:1 Бурдасов (Галенюк) – 23:24' (5x5)   2:2 Кемппайнен (Ожиганов, Ткачёв) – 49:15' (5x4)   2:3 Марченко – 65:00' (ПБ)

Следующую встречу «Салават Юлаев» проведёт с «Автомобилистом». СКА встретится с «Йокеритом». Оба матча пройдут 30 ноября.

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