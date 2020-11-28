Лямся: в «Салавате» найдут замену для игроков, уезжающих в молодёжную сборную

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи со СКА (2:3 Б).



«Кем думаю заменить уезжающих в молодёжную сборную Амирова, Мухамадуллина и Башкирова? Для этих молодых парней мы найдём замену. Алалыкин, Баранов, Пименов, Гиматов, Лисовец могут их заменить.



Не считаю ли, что у первого звена слишком много обязанностей? Нет, не считаю. Не верю, что игроки первого звена были уставшие. К сожалению, они не смогли забить в большинстве в концовке.



Амиров забивает во втором матче подряд? Парни в этом звене сыграли прекрасно. Он уезжает в сборную, посмотрим, что будет, когда он вернётся», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».



Напомним, что санкт-петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов. Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Валерия Брагина.

СКА отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одержал победу над «Салаватом Юлаевым»