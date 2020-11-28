Никита Сошников рассказал, почему решил покинуть «Салават Юлаев»

Нападающий Никита Сошников прокомментировал переход из «Салавата Юлаева» в ЦСКА. Клубы договорились об обмене Сошникова на защитника Михаила Науменкова.



«Что не устраивало в последнее время в «Салавате»? Моя роль изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Плюс игрового времени стало меньше.



Движение с обменом началось с желания покинуть «Салават»? Да, это лично моё сознательное решение. В «Салавате» меня не хотели обменивать. Их устраивало, что команда приносит результат в целом. Никто не будет думать об одном игроке, хорошо или плохо он себя чувствует. Если команда выигрывает, неважно, как чувствует себя конкретный игрок. Понимал, что должен сам выбираться из этой ситуации. Мы общались с главным тренером, я понимал, что это не тот случай, когда можно просить поставить меня в определенную тройку, уговаривать дать мне шанс. Потихоньку уверенность начала уходить, и тогда я понял, что нужна перезагрузка», – приводит слова Сошникова Sport24.

«Салават Юлаев» обменяет Сошникова в ЦСКА на Науменкова