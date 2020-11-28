Брагин объяснил причину отсутствия Аскарова и Подколзина в заявке на матч с «Салаватом»
Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги гостевой встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б).
«Опять первый период неудачно у нас сложился, хотя играли неплохо. Равная была игра, но они забили, а мы — нет. Поэтому со второго периода более агрессивно в атаке сыграли, забили гол. А в третьем перешли на три линии и реализовали большинство.
Аскаров и Подколзин немножко приболели», — приводит слова Брагина пресс-служба КХЛ.
Напомним, санкт-петербургский СКА обыграл уфимский «Салават Юлаев» в серии буллитов. Встреча проходила на «Уфа-Арене» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Валерия Брагина. СКА смог отыграться с 0:2 усилиями Антона Бурдасова и Йоонаса Кемппайнена. Победный буллит реализовал Кирилл Марченко.
СКА отыгрался с 0:2 и в серии буллитов одержал победу над «Салаватом Юлаевым»
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