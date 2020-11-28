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«Сочи» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Динамо» Рига благодаря дублю Стрёмвалля

«Сочи» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Динамо» Рига благодаря дублю Стрёмвалля
Хоккей 0

«Сочи» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Евгения Ставровского.

Уже на шестой минуте встречи Мальте Стрёмвалль вывел хозяев вперёд. В начале второго игрового отрезка Игорь Руденков с передач Ере Карьялайнена и Юрия Александрова удвоил преимущество в счёте. В середине периода Стрёмвалль оформил дубль. Ему ассистировали Сергей Шмелёв и Никита Седов. Тем не менее спустя три минуты Денис Паршин с передач Геннадия Столярова и Павла Чернова одну шайбу отыграл. За 17 секунд до конца периода Микс Индрашис сократил отставание до минимума, ему ассистировали Мэтью Майоне и Паршин.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Динамо Р
Рига
1:0 Стрёмвалль – 05:10' (5x5)   2:0 Руденков (Карьялайнен, Александров) – 21:56' (5x5)   3:0 Стрёмвалль (Шмелёв, Седов) – 30:56' (5x5)   3:1 Паршин (Столяров, Чернов) – 33:49' (5x5)   3:2 Индрашис (Майоне, Паршин) – 39:43' (5x4)

Следующую встречу «Сочи» проведёт 1 декабря с «Барысом». Рижане сыграют 30 ноября с «Витязем».

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