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Дубль и передача Шипова принесли московскому «Динамо» победу над «Амуром»

Дубль и передача Шипова принесли московскому «Динамо» победу над «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур». Встреча проходила на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Первый период оказался безголевым. Счёт был открыт только в середине второго — Илья Шипов с передач Андрея Миронова и Даниила Тарасова вывел москвичей вперёд. За четыре минуты до конца периода Шипов оформил дубль, реализовав численное преимущество. В середине третьего игрового отрезка Оскар Линдберг с передач того же Шипова и Тарасова забил третий гол бело-голубых. Тем не менее спустя всего семь секунд Александр Полунин отыграл одну шайбу, а за две минуты до конца встречи Сергей Терещенко сократил отставание до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2020, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Шипов (Миронов, Тарасов) – 29:02' (5x5)   2:0 Шипов (Линдберг) – 36:09' (5x4)   3:0 Линдберг (Шипов, Тарасов) – 48:36' (5x5)   3:1 Полунин (Горшков) – 48:43' (5x5)   3:2 Терещенко (Голубев) – 58:17' (5x3)

Следующую встречу «Динамо» проведёт 1 декабря с «Металлургом». «Амур» сыграет 3 декабря со «Спартаком».

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