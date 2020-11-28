Дубль и передача Шипова принесли московскому «Динамо» победу над «Амуром»

Московское «Динамо» обыграло хабаровский «Амур». Встреча проходила на «ВТБ Арене имени Аркадия Чернышёва» и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Первый период оказался безголевым. Счёт был открыт только в середине второго — Илья Шипов с передач Андрея Миронова и Даниила Тарасова вывел москвичей вперёд. За четыре минуты до конца периода Шипов оформил дубль, реализовав численное преимущество. В середине третьего игрового отрезка Оскар Линдберг с передач того же Шипова и Тарасова забил третий гол бело-голубых. Тем не менее спустя всего семь секунд Александр Полунин отыграл одну шайбу, а за две минуты до конца встречи Сергей Терещенко сократил отставание до минимума.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Следующую встречу «Динамо» проведёт 1 декабря с «Металлургом». «Амур» сыграет 3 декабря со «Спартаком».
- 28 ноября 2020
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