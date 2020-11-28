Тарасов: «Динамо» упустило концовку. Нельзя так играть

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов подвёл итоги встречи с «Амуром» (3:2).



«Не сказал бы, что «Динамо» провело хороший матч, потому что было очень много брака. Но самое главное, что одержали победу и добыли два очка. Мы хорошо себя чувствовали, играя в три звена, находились в тонусе. Не скажу, что где-то провалились. Наши защитники играли в четыре пары. Наверное, вот им где-то было тяжелее. Концовку упустили, нельзя так играть. У «Амура» были моменты, чтобы сравнять счёт. Будем смотреть видео и разбирать игру.



Постоянная смена партнёров? Я привык. И сказал бы, что это не очень легко. Потому что много общаешься, много теории, разбираешь соперника, то, как будешь играть, и после первого периода меняешь звено. Но я в такой ситуации не в первый раз, поэтому справляюсь», — передаёт слова Тарасова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Дубль и передача Шипова принесли московскому «Динамо» победу над «Амуром»