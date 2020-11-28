Шипов — о дубле в матче с «Амуром»: перевод во второе звено сказался положительно

Нападающий московского «Динамо» Илья Шипов подвёл итоги встречи с «Амуром» (3:2).
«Матч был тяжёлым, не всё получалось у «Динамо». Хорошо, что дотерпели и довели встречу до победы. Помню ли я последний гол за «Динамо»? По-моему, мы тогда играли в плей-офф с ХК «Сочи», в 2016 году это было (на самом деле матч со СКА в том же плей-офф. – Прим. «Чемпионата»).
Я уже набирал три очка за матч в КХЛ, когда встречались со «Слованом». Но в любом случае приятно набирать очки. Но самое главное — это командный результат, а мы сегодня победили.
Перевод во второе звено сказался положительно, там собраны опытные и мастеровитые ребята. Получил больше игрового времени. Спасибо им, что так хорошо сыграли, они отдавали хорошие передачи.
Тренеры объяснили, как действовать с Линдбергом в одном звене. Они рассказали, кто где должен играть. Бывает, что иногда путаешься на льду, но вроде бы разобрались. Поэтому всё нормально», — передаёт слова Шипова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 28 ноября 2020
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