Кравец — о конфликте с Марьямяки: своих игроков и свою страну в обиду не дам

Главный тренер подольского «Витязя» Михаил Кравец заявил, что не позволит главному тренеру финского «Йокерита» Лаури Марьямяки учить его тренировать.



«Мне достаточно лет, чтобы молодой человек учил меня, как тренировать. Пусть он учит своих финских друзей, но не меня. Я и раньше, когда играл, никому такое не прощал. Если хотят быть тафгаями, то надо бороться, а не бить нашему игроку в рёбра, а потом кричать про правила. Я своих игроков и свою страну в обиду не дам. Даже было желание подраться, но понимаю, что надо сдерживать себя. Просто не терплю, когда приезжают из другой страны и начинают условия диктовать, учить тренировать. Пусть в Финляндии учит», — приводит слова Кравеца «Р-Спорт».



Напомним, «Витязь» в субботу в Подольске по буллитам обыграл «Йокерит» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Между Кравецом и Марьямяки в конце встречи вспыхнула словесная перепалка.

Главные тренеры «Витязя» и «Йокерита» устроили словесную перепалку во время матча