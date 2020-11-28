Ставровский: матч с рижским «Динамо» удачно складывался, «Сочи» сам сломал встречу
Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:2).
«Мы победили, и это главное. Удачно складывался матч, мы сами сломали, однако в третьем периоде выстояли. После паузы провалили только один матч — с ЦСКА в Москве. Игра у команды видна, но нет результата. Сегодня были проблемы с игрой, но есть результат», — приводит слова Ставровского пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, «Сочи» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Евгения Ставровского. Дубль на счету шведского нападающего хозяев Мальте Стрёмвалля. Ещё одну шайбу в составе сочинцев забросил Игорь Руденков.
«Сочи» прервал серию из пяти поражений, обыграв «Динамо» Рига благодаря дублю Стрёмвалля
- 28 ноября 2020
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