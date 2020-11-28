Стрёмвалль: Максим Третьяк растёт с каждым матчем, он стал основным вратарём «Сочи»

Нападающий «Сочи» Мальте Стрёмвалль подвёл итоги встречи с рижским «Динамо» (3:2).
«Очень важный матч, мы проиграли уже пять встреч подряд. Парни сыграли самоотверженно в последних сменах, постоянно блокировали броски. Рига рядом с нами в таблице, поэтому необходимо было выиграть. У нас много молодых ребят в команде, кто совсем недавно стал играть в КХЛ, и такие победы должны добавлять им уверенности. Максим Третьяк растёт с каждым матчем, он смог стать нашим основным голкипером. Команда верит в него, он даёт нам шанс на победу в каждом матче», — приводит слова Стрёмвалля пресс-служба КХЛ.
Напомним, «Сочи» обыграл рижское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 3:2 в пользу подопечных Евгения Ставровского.
- 28 ноября 2020
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