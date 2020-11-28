Паутов — об эпизоде в овертайме: был колющий удар в солнечное сплетение, сбилось дыхание
Защитник «Витязя» Юрий Паутов подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (4:3 Б), а также прокомментировал эпизод в овертайме, из-за которого между главными тренерами команд случилась словесная перепалка.
«После двух поражений на выезде ребята собрались, показали характер, вышли сплочёнными, не опускали руки. Это всё привело к победе. Это, уверен, останется с нами и дальше. Не стоит говорить, что именно «Йокерит» был нашим принципиальным соперником. Они все принципиальны, каждое очко на счету, все кусаются, бьются. Мы отвечаем тем же. Что касается эпизода в овертайме, то был колющий удар в солнечное сплетение. Почувствовал, что сбилось дыхание. Это игра. Всем нужно с пониманием относиться друг к другу», — приводит слова Паутова пресс-служба КХЛ.
Главные тренеры «Витязя» и «Йокерита» устроили словесную перепалку во время матча
- 28 ноября 2020
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