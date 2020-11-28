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Запрет на посещение спортивных мероприятий в Подмосковье может быть продлён до Нового года

Запрет на посещение спортивных мероприятий в Подмосковье может быть продлён до Нового года
Хоккей / КХЛ 0

Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков сообщил, что запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий в регионе из-за пандемии коронавируса, скорее всего, будет продлён до конца 2020 года.

«Ситуация с коронавирусом в Московской области плюс-минус стабилизировалась, но, думаю, до Нового года будем играть без зрителей.

К марту-апрелю начнём потихоньку открывать наши объекты спорта для посещения болельщиков. А сейчас главное — это их здоровье, и мы не может рисковать.

12-й игрок очень важен, но, к сожалению, в той ситуации, которая складывается сейчас, мы не можем позволить их допуск на спортивные мероприятия», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Изначально запрет действовал до 7 ноября, позднее он был продлён до 13 декабря.

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