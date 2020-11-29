Полунин — о матче с «Динамо»: оценка не может быть положительной, но победа была рядом

Нападающий «Амура» Александр Полунин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (2:3). Главным героем встречи стал форвард бело-голубых Илья Шипов, оформивший дубль и сделавший результативную передачу.

«Так, как мы играли, — оценка не может быть положительной, но всё равно победа была рядом. Чуть не хватило нам сил и удачи в реализации, чтобы сравнять счёт в конце. Мы начали играть немножко попроще, больше времени в зоне атаки проводить, больше бросать. Где-то пошли на удаления — заработали их, и получилось реализовать», — цитирует Полунина пресс-служба КХЛ.

Следующую встречу «Динамо» Москва проведёт 1 декабря с «Металлургом». «Амур» сыграет 3 декабря со «Спартаком».